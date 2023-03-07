溫差大關西鎮清晨7.9度 吳德榮：12日晚間氣溫遽降

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氣象專家吳德榮表示，12日白天前氣溫逐日漸升，日夜溫差仍大；12日晚間鋒面挾冷氣團南下，天氣明顯轉變、氣溫遽降。圖為台北市南港區民眾穿上保暖衣物禦寒。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北7日電）根據氣象局網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮攝氏7.9度。氣象專家吳德榮表示，12日白天前氣溫逐日漸升，日夜溫差仍大；12日晚間鋒面挾冷氣團南下，天氣明顯轉變、氣溫遽降。

根據中央氣象局網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮7.9度、新竹縣峨眉鄉8.0度、苗栗縣頭屋鄉8.1度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天氣溫回升，北舒適、南微熱、晚微冷，日夜溫差很大，早出晚歸應注意衣著調適，各地相對濕度偏低、多補充水分。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天清晨竹、苗平地最低氣溫仍將降至10度左右；明天白天起至12日白天，氣溫逐日漸升，白天各地舒適微熱、早晚偏涼微冷，日夜溫差都很大；10日起西半部晨間易起霧。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，12日晚間，鋒面抵達，挾冷空氣南下，天氣明顯轉變，氣溫遽降，13日天氣轉冷、下午轉乾，14日清晨氣溫降至最低；最新歐洲模式模擬的強度，為「強烈大陸冷氣團」或「大陸冷氣團」的機率皆存在，美國模式模擬強度與抵達時間與歐洲模式稍見落差，顯示有「不確定性」，待持續觀察。（編輯：陳仁華）1120307