2022-23台北冬季均溫17度 5年來最低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北1日電）台北氣象站監測資料顯示，去年以來的這個冬季創下近5年來同期平均氣溫最低的紀錄，為攝氏17度；氣象專家賈新興今天表示，台北氣溫14度以下的天數達32天，也是近5年最多。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書上表示，初步分析去年（2022年）12月1日至今年2月27日冬季，依據台北氣象站每日最低溫資料，期間共受4波寒流影響，低溫在14度以下的天數共32天，是近5年最多，前一次則是回溯至2017年的34天。

賈新興提到，台北氣象站的冬季長期平均溫為16.2度，2022年冬季台北站均溫為17.0度，也是近5年冬季最低溫的紀錄，前一次為2017年冬季均溫16.8度。

氣象局預報員廖經翔告訴中央社記者，若看去年12月1日起至今年2月28日，台北氣象站平均溫為17.03度；長期而言台北氣象站冬季氣溫大多介於16.7度至17.4度之間，因此這個冬季雖冷，但也不算是特別冷的冬季。

賈新興另表示，若以1901年至2022年台北站冬季低溫14度以下的長期平均日數則是48.5天。（編輯：陳清芳）1120301