更多編輯台推薦新聞：
研究：每天快走11分鐘可降低早逝風險
國際

研究：每天快走11分鐘可降低早逝風險

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面
國際

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面

Google首頁致敬陳俊志 手握攝影機記錄同志故事
生活

Google首頁致敬陳俊志 手握攝影機記錄同志故事

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」
運動

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

2022-23台北冬季均溫17度 5年來最低

2023/3/1 18:23（3/1 18:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為民眾穿外套、戴圍巾騎機車穿梭在台北市大同區街頭。（中央社檔案照片）
圖為民眾穿外套、戴圍巾騎機車穿梭在台北市大同區街頭。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北1日電）台北氣象站監測資料顯示，去年以來的這個冬季創下近5年來同期平均氣溫最低的紀錄，為攝氏17度；氣象專家賈新興今天表示，台北氣溫14度以下的天數達32天，也是近5年最多。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書上表示，初步分析去年（2022年）12月1日至今年2月27日冬季，依據台北氣象站每日最低溫資料，期間共受4波寒流影響，低溫在14度以下的天數共32天，是近5年最多，前一次則是回溯至2017年的34天。

賈新興提到，台北氣象站的冬季長期平均溫為16.2度，2022年冬季台北站均溫為17.0度，也是近5年冬季最低溫的紀錄，前一次為2017年冬季均溫16.8度。

氣象局預報員廖經翔告訴中央社記者，若看去年12月1日起至今年2月28日，台北氣象站平均溫為17.03度；長期而言台北氣象站冬季氣溫大多介於16.7度至17.4度之間，因此這個冬季雖冷，但也不算是特別冷的冬季。

賈新興另表示，若以1901年至2022年台北站冬季低溫14度以下的長期平均日數則是48.5天。（編輯：陳清芳）1120301

#台北氣象站
#氣象局
#冬季
延伸閱讀
冷氣團晚間來襲3日清晨最冷 週末中南部日夜溫差逾10度天冷憂心血管疾病上身 中醫分享養心撇步心肌梗塞好發季節 醫籲有不適症狀速就醫用熱水器慎防一氧化碳中毒 北市近3年釀1死21傷
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
冷氣團晚間來襲3日清晨最冷 週末中南部日夜溫差逾10度