冷空氣影響又變冷 週末日夜溫差恐逾10度

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氣象局表示，1日晚間起大陸冷氣團南下，明天受影響，3日清晨北部低溫約攝氏12度，白天起則回溫。圖為台北市南港區民眾穿外套、戴帽子禦寒。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象局表示，今晚起大陸冷氣團南下，明天受影響，3日清晨北部低溫約攝氏12度，白天起則回溫；4至6日高溫緩升，但因輻射冷卻，低溫仍在14度左右，中南部可能有逾10度日夜溫差。

中央氣象局預報員廖經翔告訴中央社記者，明天大陸冷氣團影響，北部、東北部偏冷，中南部、花東地區早晚偏冷，易有日夜溫差；桃園以北、東半部有局部雨，宜蘭可能整天有雨。

廖經翔表示，3日白天大陸冷氣團就減弱，氣溫回升，雨區以東半部有零星短暫雨為主。

廖經翔說，4日至6日主要受輻射冷卻影響，沒有明顯冷空氣，各地水氣偏少，天氣相對穩定，花東有零星短暫雨；全台各地早晚偏冷，約13、14度左右，中南部局部可能會再更冷。

溫度部分，廖經翔指出，明天北部、東北部整天偏冷，低溫約13、14度，高溫約18、19度，中南部留意日夜溫差，氣溫約14至24度；3日清晨最冷，北部低溫約12度，但白天氣溫回升可達21度。

廖經翔提到，4日至6日低溫約維持在13、14度左右；高溫部分各地可達20度以上，每天約緩升1度，中南部須留意逾10度以上的日夜溫差；7日起各地再升溫，仍屬於穩定的天氣。

廖經翔提醒，明天上午起，桃園至台南、東半部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風；基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。（編輯：陳政偉）1120301