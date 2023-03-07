晴到多雲 輻射冷卻仍明顯清晨偏冷白天溫暖舒適

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（中央社台北7日電）中央氣象局表示，今天各地仍為晴到多雲的天氣，輻射冷卻仍明顯，清晨感受偏冷，低溫約12到16度，新北至彰化、南投，以及宜蘭、花蓮有局部10度以下氣溫發生。

氣象局指出，白天氣溫回升速度快，各地高溫約22到26度，中南部近山區更高一些，感受溫暖舒適，各地日夜溫差大，早出晚歸請適時調整穿著。

今天馬祖地區易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返也請多留意。

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根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場逐漸轉為偏東風，中國上海一帶臭氧約60~80ppb，東風可能挾帶微量境外臭氧影響台灣，西半部位於背風側，擴散條件稍轉差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級；高屏零星地區短時間恐達「紅色警示」等級。（編輯：陳仁華）1120307