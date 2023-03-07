更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽張育成敲出安打 台灣1比5落後巴拿馬
首頁 / 生活

晴到多雲 輻射冷卻仍明顯清晨偏冷白天溫暖舒適

2023/3/7 07:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日電）中央氣象局表示，今天各地仍為晴到多雲的天氣，輻射冷卻仍明顯，清晨感受偏冷，低溫約12到16度，新北至彰化、南投，以及宜蘭、花蓮有局部10度以下氣溫發生。

氣象局指出，白天氣溫回升速度快，各地高溫約22到26度，中南部近山區更高一些，感受溫暖舒適，各地日夜溫差大，早出晚歸請適時調整穿著。

今天馬祖地區易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返也請多留意。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場逐漸轉為偏東風，中國上海一帶臭氧約60~80ppb，東風可能挾帶微量境外臭氧影響台灣，西半部位於背風側，擴散條件稍轉差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級；高屏零星地區短時間恐達「紅色警示」等級。（編輯：陳仁華）1120307

#中央氣象局
#環保署
#宜蘭縣
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族