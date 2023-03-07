玉山冬季均溫3.03度史上第3暖 首次沒下雪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北7日電）氣象局今天表示，玉山這個冬季（去年12月至今年2月）未見初雪，是史上第一次；這冬季玉山平均溫度也高於氣候值攝氏2.9度，達3.03度為史上第3暖。

中央氣象局今天舉辦「112年春季展望」記者會，氣象局預報中心副主任陳怡良表示，回顧過去一季（去年12月至今年2月）整體平均氣溫正常，冷暖交替幅度大，12月中旬至下旬、1月下旬受到寒流影響及2月中旬至下旬冷氣團影響期間氣溫明顯偏低，其餘時間溫度偏暖。



陳怡良告訴中央社記者，這個冬季玉山未見初雪，是史上第一次冬季沒有降雪的狀態，前一次冬季最晚的初雪要回溯到2019年的1月21日；此次冬季玉山平均溫也高於氣候值攝氏2.9度，達3.03度為史上第3暖，前2名分別是1949年的4.2度、2019年的4度。



降雨方面，陳怡良指出，過去一季平均雨量在正常範圍，但呈東多西少、 降雨不均的差異，降雨主要集中於東北部，中南部降雨量不及氣候平均值的4成。

陳怡良說，台北、新竹、台中、日月潭、恆春、蘭嶼、澎湖及東吉島等，分別為測站同期少雨的前10名；降雨日數方面，日月潭、阿里山、嘉義、台南測站為同期史上最少。

陳怡良進一步分析，新竹以南測站（新竹、台中、嘉義、台南、恆春）冬季平均累積雨量，都達到60年來最少的狀態、平均雨日則是史上第二少，次於2018至2019年的冬季；若拉長時間觀察，從去年6月至今，新竹以南平均累積雨量為近70年來第4少。（編輯：李亨山）1120307