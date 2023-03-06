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南台灣水情告急 水利署：擴增再生水穩定工業用水

2023/3/6 19:50（3/6 21:11 更新）
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（中央社記者曾智怡台北6日電）南台灣水情告急，水利署今天表示，行政院已核定開發的南部地區再生水廠，將擴大供應再生水，有助穩定工業用水。

去年南部降雨量不到歷史平均的4成，創下30年來新低，南部水情吃緊。

經濟部水利署今天發布新聞稿表示，已提早啟動相關防旱作業，包含水庫出水管制跨區調度、產業自主節水、加強灌溉管理及與地方政府合作各項備援水源及抗旱水井措施，亦將擴大再生水供應工業用水，減少依賴水庫供水，減緩旱象衝擊。

水利署指出，行政院已核定開發11座再生水廠，包含南部地區的台南永康、安平及仁德廠，高雄鳳山、臨海及楠梓廠等，對穩定南部用水有所助益。

其中，台南永康廠111年已供應南科台南園區每日0.8萬噸，另南科台南園區自建廠也供應每日1萬噸；安平廠112年2月已進入測試運轉中，將可再提供每日1萬噸至南科台南園區，目前積極規劃在既有供水量上，再增加每日1萬噸緊急抗旱相關措施，以因應旱象。

另外，高雄鳳山廠及臨海廠已分別於108年及110年供應臨海工業區每日4.5萬噸及3.3萬噸，合計提供每日7.8萬噸再生水，水利署將適時檢討擴增再生水供應工業用水。

水利署表示，再生水屬於保險用水，產業使用再生水除可減少自來水使用外，也可於枯旱時維持產能，將持續與相關部會推動再生水相關產業發展，提高再生水使用量，以減低因氣候變遷導致枯旱風險。（編輯：楊蘭軒）1120306

#經濟部水利署
#行政院
#臨海廠
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