南部水情嚴峻 高市2再生水廠日增1.3萬噸供應

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）南部水情嚴峻，高市府盤點再生水供應調度，預計鳳山、臨海2座再生水廠明天起將擴大產能，每天最多可再擴增達1.3萬噸水供工業大廠使用，以節省自來水用量，提升民生用水彈性。

高雄市副市長林欽榮今天上午視察鳳山再生水廠每日供水情形，並盤點再生水供應調度，責成鳳山、臨海2座再生水廠擴大生產量能，每日共再擴增最多達1.3萬噸水，供應相關工業大廠使用。

林欽榮也呼籲市民共同節約用水，市府將持續與中央合作，開發多元水資源，並持續推動擴廠計畫，除穩定產業用水，也進一步提高民生用水彈性，穩定大高雄地區用水。

高雄市政府水利局發布新聞稿表示，鳳山、臨海2座再生水廠預計明天起開始擴大生產量能，每日最多共可擴增1.3萬噸水，並將原本使用的自來水節省下來，轉供給民生使用。

水利局指出，擴增生產量能後，鳳山水資源中心再生水供應量預計最多每日可提升至4.6萬噸、臨海再生水廠每日可提升至4萬噸，總計每日供應高達8.6萬噸再生水，供高雄市工業用戶使用。

水利局表示，高雄市8日起水情燈號由綠燈轉為夜間減壓供水的黃燈；面對30年來水情最嚴峻挑戰，市府持續多元開發水資源，在確保民生所需用水同時，強化工業供水穩定度，從而保障產業用水無缺。（編輯：陳仁華）1120307