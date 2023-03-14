鋒面估23日通過北台灣有雨 難助中南部水情

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

氣象局表示，未來一週僅週末受東北季風增強影響，氣溫稍降，北部及東半部易有短暫雨。圖為民眾穿著厚重衣物前往南港車站搭車。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北14日電）氣象局表示，未來一週僅週末受東北季風增強影響，氣溫稍降，北部及東半部易有短暫雨，其他日大多都是晴到多雲；預估23、24日有鋒面通過，但雨區以北台灣為主，對中南部水情幫助不大。

中央氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，未來一週除了18、19日有東北季風增強影響、氣溫稍降且雨區擴大外，其他日天氣大致都是晴到多雲，僅東半部有局部降雨。

葉致均進一步說明，明天至17日輻射冷卻影響，早晚氣溫仍低，西半部日夜溫差大，預估今晚明晨中部以北低溫約攝氏15、16度，部分地區會再低一些，但白天各地高溫可以達25度以上，高屏等地區不排除會出現30度左右的氣溫。

葉致均表示，18、19日東北季風增強、影響，雨區擴大為北部及東半部地區有短暫雨；北台灣高溫稍降至22、23度，低溫變化不大。

葉致均說，20日東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升；21日起環境風場轉東南風偏南風，氣溫回升明顯，西半部高溫可來到30度左右。

葉致均提到，23、24日可能有鋒面接近影響，但目前觀察鋒面可能只對北台灣造成影響，降雨範圍以北部、東半部為主，對於中南部的水情可能幫助不大；北台灣則因降雨影響，氣溫略降。

葉致均提醒，17日西半部地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。（編輯：陳政偉）1120314