更多編輯台推薦新聞：
巴黎奧運500日倒數 5大問題考驗主辦單位
運動

巴黎奧運500日倒數 5大問題考驗主辦單位

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉
運動

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓
運動

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

鋒面估23日通過北台灣有雨 難助中南部水情

2023/3/14 18:14（3/14 18:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣象局表示，未來一週僅週末受東北季風增強影響，氣溫稍降，北部及東半部易有短暫雨。圖為民眾穿著厚重衣物前往南港車站搭車。（中央社檔案照片）
氣象局表示，未來一週僅週末受東北季風增強影響，氣溫稍降，北部及東半部易有短暫雨。圖為民眾穿著厚重衣物前往南港車站搭車。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北14日電）氣象局表示，未來一週僅週末受東北季風增強影響，氣溫稍降，北部及東半部易有短暫雨，其他日大多都是晴到多雲；預估23、24日有鋒面通過，但雨區以北台灣為主，對中南部水情幫助不大。

中央氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，未來一週除了18、19日有東北季風增強影響、氣溫稍降且雨區擴大外，其他日天氣大致都是晴到多雲，僅東半部有局部降雨。

葉致均進一步說明，明天至17日輻射冷卻影響，早晚氣溫仍低，西半部日夜溫差大，預估今晚明晨中部以北低溫約攝氏15、16度，部分地區會再低一些，但白天各地高溫可以達25度以上，高屏等地區不排除會出現30度左右的氣溫。

葉致均表示，18、19日東北季風增強、影響，雨區擴大為北部及東半部地區有短暫雨；北台灣高溫稍降至22、23度，低溫變化不大。

葉致均說，20日東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升；21日起環境風場轉東南風偏南風，氣溫回升明顯，西半部高溫可來到30度左右。

葉致均提到，23、24日可能有鋒面接近影響，但目前觀察鋒面可能只對北台灣造成影響，降雨範圍以北部、東半部為主，對於中南部的水情可能幫助不大；北台灣則因降雨影響，氣溫略降。

葉致均提醒，17日西半部地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。（編輯：陳政偉）1120314

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#水情
#中央氣象局
#東北季風
延伸閱讀
吳德榮：天氣轉晴至17日 週末偏涼有雨水情會議3月下旬召開 新竹以南擬由藍轉綠燈經部擬調漲水價？水利署澄清：短期內尚無調整規劃
葉致均
冷空氣12日南下 北台灣溫度入夜驟降逾10度未來一週冷空氣接力 3月2、3日台南以北低溫探12度
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
吳德榮：天氣轉晴至17日 週末偏涼有雨