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水情會議3月下旬召開 新竹以南擬由藍轉綠燈

2023/3/11 18:04（3/11 18:27 更新）
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旱災中央災害應變中心預計3月下旬舉行第2次會議，擴大檢討新竹以南水情。圖為台東鹿野青農借抽水機抽水灌溉。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北11日電）中南部旱象持續，旱災中央災害應變中心預計3月下旬舉行第2次會議，擴大檢討新竹以南水情；官員透露，水情正常的藍燈縣市將朝「提早轉綠燈」方向研議，藉此提醒民眾節約用水。

新竹以南冬季雨量創60年來最少，盤點全台水庫蓄水狀況，北部的石門水庫、寶二水庫蓄水率分別為64.76%、60.38%，翡翠水庫則維持逾8成蓄水量；南部主要水庫如南化、曾文、烏山頭蓄水率分別為45.3%、17%、59.2%，皆較去年同期低。

受春耕整田影響，中部德基水庫蓄水率降至64.79%，須待豐水期進一步解渴。

繼嘉義水情調整為減壓供水黃燈、台南調為減量供水橙燈，旱災中央災害應變中心1日召開112年第1次工作會議，考量中央氣象局預測未來一季降雨偏少機率大，8日起高雄水情自提醒綠燈調整為減壓供水黃燈。

由於中部水情日益吃緊，台中市長盧秀燕日前也建議台中水情燈號提早由藍轉綠燈。

經濟部官員今天告訴中央社記者，旱災中央災害應變中心後續將維持2週1次開會頻率，讓相關決策能快速檢討，下次會議時間預計在3月下旬，屆時將擴大檢視新竹以南燈號調整事宜，朝提早調整成「水情提醒」綠燈方向研究，提醒民眾枯水期嚴峻。

另一方面，有鑒於旱象持續，水利署將啟動海淡水供給，除百年大旱期間新竹海淡機組將視水情需求啟動，其餘閒置機組也會移至高雄產水供應，搭配「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，預計4月底前每日增加5000噸供水，長期則會擴大產水至每日1.1萬噸。

官員補充，會中也會檢視國軍投入水庫清淤效果，意即，除為度過枯水期做準備，也因應未來豐水期，預先整備相關蓄水能量。（編輯：林興盟）1120311

官員透露，水情正常的藍燈縣市將朝「提早轉綠燈」方向研議。（圖取自水利署網頁wra.gov.tw）
官員透露，水情正常的藍燈縣市將朝「提早轉綠燈」方向研議。（圖取自水利署網頁wra.gov.tw）
#新竹
#旱災中央災害應變中心
#盧秀燕
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