水情吃緊 陳其邁：加速伏流水、地下水等資源開發

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高雄水情燈號目前為黃燈，採夜間減壓供水。市長陳其邁（左4）13日上午出席「111年度模範公車駕駛長」表揚活動，接受媒體聯訪時談及水情。中央社記者蔡孟妤攝 112年3月13日

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高雄水情燈號目前為黃燈，採夜間減壓供水。高雄市長陳其邁今天說，如到4月仍無雨，可能會升級管制，盼加速伏流水、地下水等水資源開發，並促洪水資源化，讓備用水源更安全。

陳其邁今天上午出席「表揚111年度模範公車駕駛長」活動，接受媒體聯訪時談及水情表示，高雄水情燈號為黃燈，但到4月底前供水沒問題，市府也會視情況評估調整，如果4月後仍無雨，可能管制措施會升級。

陳其邁說，高雄平均一天用水量約140萬噸到150萬噸，未來若伏流水加地下水等水源能增加到125萬噸，會讓備用水源更安全。同時要促進洪水資源化，利用水池滯洪等措施，讓洪水挹注地下水，增加豐沛的地下水量可使用。

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此外，農田水利署高雄管理處今天新聞稿表示，高雄地區一期作灌溉用水吃緊，經濟部水利署長賴建信等人日前赴農水署高雄管理處美濃灌區關切抗旱應變。

賴建信視察時指示第七河川局協助提供抽水機，在引用水量不變、不影響下游高屏溪取水前提下，增加農業用水調配的量能與協助管理處各主要灌溉進水口河道清疏導水，盼增加水源送達系統末端供農民使用，以紓緩缺水危機。（編輯：李亨山）1120313