海淡廠去年7月過環評卻遲未動工 政府允加快腳步

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（中央社記者林敬殷台北14日電）南部水情吃緊，民進黨立委林俊憲今天質詢經濟部長王美花，台南的海水淡化廠去年7月環評就通過，快一年沒有進度。王美花答詢表示，計畫在國發會審議中，希望加快審議，盡快進行這個計畫。

行政院長陳建仁上午率各部會首長赴立法院進行施政方針及施政報告並備質詢。

林俊憲說，政府雖然保證4月底用水不缺，過去都期待5月梅雨季和夏季的颱風，但是，梅雨季好幾年沒來，要做最壞的打算；缺水不只嚴重威脅今年，未來可能會經常發生。

林俊憲問王美花，今年有沒有危機。王美花答詢說，當然很辛苦。

林俊憲更以經濟部的備援水井為例表示，嘉義以南因水質不佳，備援水井並不適合，能做多少算多少，看起來無法依賴備援水井解決缺水情況。

林俊憲說，依照經濟部多元供水計畫到2036年時，台南水庫水的供水比例要降到72%，海淡廠要從0%到14%。但他問，去年7月海淡廠通過環評，快要一年都沒有進度，水荒來了，現在政府還沒定案，海淡廠到底還要不要做。

王美花表示，去年11月就已經報到行政院，國發會正在審議當中，希望審議加快速度，這個計畫是需要趕緊進行。

林俊憲說，海淡廠的水質是可以直接進入自來水供應系統，一天可提供20萬噸，以台南一天需要100萬噸，可以供應20%，對缺水很有幫助。

對於林俊憲的要求，陳建仁和王美花都表示同意，允諾盡快加速進度。（編輯：林興盟）1120314