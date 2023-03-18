視察中部水情 陳建仁：相比百年大旱調度水源成功

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）中部水情目前穩定，相比110年面臨百年大旱，當時德基水庫存水量僅8％，今天還有60％。行政院長陳建仁視察中部水情表示，這次沒有下雨的時間更長，但政府調度水源相對成功。

南部地區水情持續惡化，為降低旱象在中部地區帶來嚴重影響，陳建仁今天與王美花、盧秀燕、水利署長賴建信等人前往台中市和平區馬鞍壩視察大甲溪水情，關心大台中地區水情現況。

對於中部地區水情，陳建仁表示，這次旱災情形比民國110年百年大旱時，沒有下雨的時間更長，但政府調度水源相對成功，希望中央與地方一起努力，水情維持更好，水供應更理想，呼籲大家節約用水，可以如百年大旱一樣度過難關。

王美花指出，今年嘉義、台南、高雄水情比較嚴峻，中部水情目前穩定，與百年大旱期間的今天相比，當時德基水庫存水量只有8％，今天還有60％。

（圖取自水利署網頁wra.gov.tw）

王美花表示，德基水庫主要供應大台中用水，少部分支援苗栗及彰化地區，用於民生及農業，這段期間是農業整田期，農業用水大於民生用水，等到整田期過了以後，變成本田期，用水量就會恢復比較正常。

水力發電部分，王美花說，放水之前中間經過德基水庫5個水壩的發電，用水之前先發電使用，所以並不會為了發電而增加放水。

但盧秀燕表示，她今天要扮演烏鴉角色，感覺今天有點報喜不報憂，怎知道接下來會不會再發生百年大旱，應該「料敵從寬」儘早將台中水情由藍燈轉綠燈，提醒民眾節約用水。現在水源有15％來自地下水，也要避免造成地下水流失及地層下陷問題。

王美花回應，下週中央災害應變中心將召開會議，燈號問題將列為優先討論。台中有豐沛地下水且很乾淨，啟用工地地下水及水井儘量少用，精準用水。（編輯：郭諭儒）1120318