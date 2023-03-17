石門水庫蓄水率跌破6成 桃市籲企業多取用放流水

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（中央社記者葉臻桃園17日電）中南部水情吃緊，桃園石門水庫蓄水率跌破6成。桃園市水務局今天表示，桃園有10座水資源回收中心，隨時有水可用，鼓勵產企業到水資中心取用放流水，把自來水留給民生用途。

根據水利署北區水資源局網站資料，截至今天上午11時，石門水庫蓄水率約58.8%、蓄水量120.8百萬噸、水位233.96公尺。另外，桃園市政府日前已展開抗旱整備，並由桃園市經發局成立旱災災害緊急應變小組。

桃園市政府水務局污水設施管理工程科科長鍾淑女今天向中央社記者表示，桃市目前有10座水資源回收中心，包括桃園北區、龜山、大溪、石門、復興、三民、楊梅、文青水園、羅浮及義盛，每天加總可產生約10萬噸的放流水，其中又以桃園北區最多，每天可供水7萬噸。

鍾淑女說，一直以來都有宣導企業等單位取用水資源回收中心的放流水，如今石門水庫蓄水率持續降低，鼓勵產業盡量到水資中心取水，以達到替代作用，把自來水保留給其他民生等用途。

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桃園市政府水務局今天也發布新聞稿指出，水資中心放流水隨時有水可用，取用10%放流水後移轉出來的自來水源相當於5萬人每日自來水用量；水資中心回收水的水質經每日檢驗，水質佳、大腸桿菌群無檢出，且各水資中心取水口都配置快速接頭及一般水龍頭，歡迎取水。

水務局表示，桃園北區水資中心已啟動新台幣49億元的再生水計畫，將提供觀音工業區、南亞塑膠公司（錦興廠）及中油公司桃園煉油廠每天4萬噸再生水；同時規劃4個多元化水源調適計畫，以地下水、再生水、埤塘水、伏流水等多元化水源，強化桃園水資源整體供應能力。（編輯：戴光育）1120317