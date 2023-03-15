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經部：若無前瞻計畫增公共用水 台南高雄恐分區供水

2023/3/15 23:05
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（中央社記者曾智怡台北15日電）外界質疑推動前瞻計劃卻仍缺水，水利署澄清，正因2017年起投入前瞻經費，至今新增伏流水、再生水、區域調度幹管等建設，相當全國18%公共用水，否則南化水庫在本月中即空庫，台南、高雄更是從農曆年後就會進入紅燈分區供水。

經濟部水利署今天發布新聞表示，外界誤解過去投入前瞻經費全數用於供水改善工作；事實上，前瞻經費還辦理治水及淨水親水工作。

供水基礎建設方面，則有桃園支援新竹幹管、湖山水庫第二原水管、伏流水、防災備援水井、鳥嘴潭人工湖第一期、自來水備援幹管促進減漏等多項建設，累計增加每日197萬噸水源，相當於全國18%公共用水。

水利署說明，以桃園支援新竹幹管為例，在2021年百年大旱時，每天可以從石門水庫送水至新竹，加上備援水井效果，新竹才能度過水庫蓄水率只剩3%的枯旱挑戰，也守住全球科技產業供應鏈的核心區，「正是所謂一條水管救世界的由來」。

此外，水利署另佈建伏流水及再生水廠建設，從前瞻建設支持的高雄大泉、溪埔及興田等3處伏流水，以及臨海再生水廠，正因有這些前瞻作為，高雄現在才可以不用實施紅燈分區輪流供水。

水利署表示，希望在第一線人員抗旱同時，也請各界重視水利建設，不要低估提高抗旱韌性工作的重要性。（編輯：楊凱翔）1120315

#經濟部水利署
#新竹
#高雄市
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