更多編輯台推薦新聞：
張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓
運動

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎
娛樂

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術
運動

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽澳洲8比3殺退捷克首闖8強 韓國遭淘汰
首頁 / 地方

屏東農業水情吃緊 周春米：備水確保用水無虞

2023/3/13 14:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）屏東1期稻作將進入抽穗期，屆時用水量將增加；目前供水穩定，但面臨南部600天沒下雨，農民憂心水情吃緊。屏東縣長周春米今天說，備水因應確保民生、工業、農業用水無虞。

南部地區已600天沒有下雨，屏東1期稻作4月份將進入抽穗期，將是用水巔峰，若出現缺水狀況，將面臨結穗開花量減少影響產量，即使目前屏東農業供水穩定，但農民依然憂心，再不下雨恐怕就要面臨水情吃緊狀況。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

屏東縣長周春米今天視察龍頸溪改善工程，接受媒體聯訪指出，已600天沒下大雨，嘉義、台南、高雄、屏東水情吃緊。屏東在水資源利用有準備，也接獲農民反映灌溉問題。如伏流水等相關備水措施都有因應，希望確保屏東農業、工業與民生用水，都能供應無虞。

另外，高雄水情吃緊，水利署南區水資源局將屏東產業園區11口井的地下水，以接管方式輸送至高雄，以備支援高雄民生用水。周春米表示，這是既有水井，不會影響屏東民生、農田用水，也會確保用水狀況，做最好的準備。（編輯：孫承武）1120313

#周春米
#屏東縣
#高雄市
周春米
屏東龍頸溪水岸工程動工 打造綠廊解決易淹水問題史哲走訪屏東 周春米爭取兒童探索館、美術館經費
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族