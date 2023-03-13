屏東農業水情吃緊 周春米：備水確保用水無虞

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）屏東1期稻作將進入抽穗期，屆時用水量將增加；目前供水穩定，但面臨南部600天沒下雨，農民憂心水情吃緊。屏東縣長周春米今天說，備水因應確保民生、工業、農業用水無虞。

南部地區已600天沒有下雨，屏東1期稻作4月份將進入抽穗期，將是用水巔峰，若出現缺水狀況，將面臨結穗開花量減少影響產量，即使目前屏東農業供水穩定，但農民依然憂心，再不下雨恐怕就要面臨水情吃緊狀況。

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屏東縣長周春米今天視察龍頸溪改善工程，接受媒體聯訪指出，已600天沒下大雨，嘉義、台南、高雄、屏東水情吃緊。屏東在水資源利用有準備，也接獲農民反映灌溉問題。如伏流水等相關備水措施都有因應，希望確保屏東農業、工業與民生用水，都能供應無虞。

另外，高雄水情吃緊，水利署南區水資源局將屏東產業園區11口井的地下水，以接管方式輸送至高雄，以備支援高雄民生用水。周春米表示，這是既有水井，不會影響屏東民生、農田用水，也會確保用水狀況，做最好的準備。（編輯：孫承武）1120313