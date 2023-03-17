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高屏溪沿岸鑿井惹議 陳其邁：尊重中央調配水資源

2023/3/17 16:15
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（中央社記者洪學廣高雄17日電）南部水情嚴峻，水利署南水局在高屏溪沿岸鑿井取水卻未知會屏縣府，縣長周春米要求停工，高雄市長陳其邁今天回應，南部是生命共同體，尊重水利署調配水資源，互相調度是常態。

因應南部地區30年來降雨最少旱象，行政院核定「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，高屏溪沿岸增鑿50口水井，其中28口就在屏東縣境內，但地方認為未舉辦說明會就鑿水井取水，引發民怨，屏東縣長周春米也要求停工。因應旱象，高市府也建議中央3月底調整高雄水情燈號為橙燈減量供水。

陳其邁中午出席2023南方治理平台首長會議，會前接受媒體聯訪表示，中央已成立抗旱應變中心，尊重水利署調配水資源，各縣市彼此支援本就是常態，像台南水資源調度已行之有年，所以對於任何協助高雄縣市都心存感激。

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陳其邁說，南部是生命共同體，面對30年來最大乾旱當然要超前部署、互相打氣。以高雄為例，去年到今年2月底自來水北送到台南大概有2000萬噸，原水部分，從甲仙攔河堰已支援1.8億噸到南化水庫。未來若持續乾旱不雨，也會在有餘量前提下互相支援。

陳其邁說，高雄有高屏溪但沒有水庫，台南則是有水庫但沒有大的主要河川挹注水資源，屏東則擁有非常豐厚地下水。因應極端氣候各種狀況，對於台南、屏東支援高雄都表達誠摯感謝，可以說是同島一命，大家都是生命共同體。（編輯：謝雅竹）1120317

#陳其邁
#周春米
#水利署南水局
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周春米
逕行屏東鑿井惹議 水利署：優先啟用高雄端水井南水局高屏溪鑿井未知會屏東 周春米要求停工
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