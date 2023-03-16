台水辦嘉義水情簡報 估供水至5月底無虞

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（中央社記者黃國芳嘉義縣16日電）南部水情吃緊，台水公司今天在大埔美精密機械園區舉辦嘉義水情簡報及節約用水宣導會，說明供水措施及策略，並鼓勵廠商多運用節水設備，推估蘭潭、仁義潭供水至5月底無虞。

「嘉義地區水情簡報、節約用水宣導說明會」，台灣自來水公司總經理李嘉榮、嘉義縣長翁章梁、大林鎮長許有疆及多名議員到場聽取簡報，園區廠商代表也踴躍參與。現場由台水公司第五區管理處長蕭淑貞簡報。

李嘉榮致詞表示，南部地區去年降雨量是30年來新低，台水在去年8月就提前啟動防旱節水措施，包括跨區調度水源、增鑿抗旱水井、加強灌溉管理、落實產業節水，以因應今年上半年水情考驗。

李嘉榮指出，近來中南部水情確實吃緊，台水與地方政府合作調水、找水，並籲請民眾多節水、省水，一起挺過旱象。

翁章梁說，最近水情不穩，嘉義地區已很久未下雨，這是一項嚴峻挑戰，面對旱災是一個抗旱大作戰，既然是作戰，必須要調撥人力、物力，進行資源上的盤整。

翁章梁指出，3月1日起嘉義地區水情燈號轉為夜間減壓供水的黃燈，以因應缺水狀況，縣府目前除提供上百噸「生活次級用水」供民眾使用外，在山區設置緊急備用水塔，並進行抗旱井水質檢驗。另外在縣府網站設抗旱專區，讓產業園區企業了解即時水情。

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蕭淑貞簡報說明，1日起減壓供水至14日，嘉義地區累積節水29.9萬噸；嘉義每日用水量30萬噸，透過雲林湖山水庫及台南曾文、烏山頭水庫支援，嘉義蘭潭、仁義潭水庫每日出水量不到10萬噸，並持續管控出水。

蕭淑貞指出，截至今天下午2時，蘭潭、仁義潭水庫有效蓄水量為1032萬噸，至5月底水庫水餘約312萬噸，供水無虞；不過，除鼓勵廠商多運用節水設備自主節水外，並再次呼籲民眾撙節用水，攜手共度難關。（編輯：謝雅竹）1120316