陳吉仲視察高雄抗旱措施 將設14公頃調蓄池留水

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因應南部水情吃緊，農委會主委陳吉仲（左1）11日南下高雄視察曹公圳抽水站及現地抗旱灌溉措施整備情形。中央社記者洪學廣攝 112年3月11日

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）因應南部水情吃緊，農委會主委陳吉仲今天南下高雄視察抗旱灌溉措施表示，將規劃設立14公頃生態調蓄池，讓高雄的水可以留下來，今年就會跟高市府討論開始辦理。

全球氣候變遷，近3年幾無颱風登陸，南部地區超過575天沒有大雨以上降雨，高雄地區今年累積降雨量更僅為歷年同期平均值4成，目前高屏溪流量僅6.4cms，為歷年同期37％，水情嚴峻。陳吉仲今天在立法委員林岱樺、許智傑、高雄市政府秘書長郭添貴等人陪同下，視察曹公圳抽水站及現地抗旱灌溉措施整備情形。

陳吉仲會後接受媒體聯訪表示，首要目標是確保高雄地區一期水稻跟相關作物不受影響，目前第一關插秧期已經度過，接下來就是因應3月底抽穗期確保生產不受影響。第二則是因應總統蔡英文要求建立韌性國家，農業更需要韌性，農委會將與高雄市政府規劃設立14公頃生態調蓄池，讓高雄的水可以留下來，今年就會開始辦理。

針對氣候變遷對農作物影響，陳吉仲提到，目前已公告硬質玉米天然災害現金救助，也將進行提升灌溉系統、農損公告補助、氣候變遷調適策略、農保、研發抗高溫乾旱及病蟲害種子種苗等，確保國家糧食供應無虞。

農委會農田水利署新聞稿說明，農水署高雄管理處主要灌溉水源包括旗山溪、高屏溪及二仁溪等，因應河川流量驟降已採取分區輪灌措施、降低尖峰用水量、抽取河川及區域排水補助水源、啟動抗旱水井等抗旱措施。

農水署高雄管理處指出，成立應變小組訂定各項抗旱應變計畫，實施「找水、配水、導水」。「找水」部分各工作站已盤點各類替代水源，包含河川、區域排水、農田排水、公有及民間水井等。「配水」部分，轄內各灌區實施輪流灌溉，透過精準配水，同水系灌區如旗山溪灌區及二仁灌區，相互調度支援，以因應用水尖峰需求；「導水」部分則透過河川局協助整理旗山溪、荖濃溪及高屏溪等河道，把遠離取水口河水導引回來，增加取水量。（編輯：郭諭儒）1120311