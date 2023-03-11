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高雄水情吃緊 接管引屏東地下水

2023/3/11 12:18（3/11 13:21 更新）
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（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）高雄水情吃緊，水利署南區水資源局將屏東產業園區的11口井的地下水，以接管方式輸送至高雄，預計4月底完工，屆時若旱象未解，每天最大供水量3.6萬噸，支援高雄民生用水。

台灣南部已逾500天未下雨，面臨30年以來最嚴重的乾旱，高雄市水情燈號轉黃燈，開始夜間減壓供水。

水利署南區水資源局副局長何達夫接受中央社記者電話訪問指出，為解決高雄可能面臨的缺水問題，3月初開始進行緊急工程，要以接管方式，將位於屏東產業園區既有的11口井的地下水，輸送到高雄大樹區的高屏溪攔河堰，總長約7.6公里，再輸送至澄清湖及坪頂淨水廠，支援高雄市民生用水。

何達夫說，工程預定4月底完工，屆時若旱象未解，就必須派上用場，每天最大供水量3.6萬噸，支援高雄市民生用水需求。

何達夫表示，接管送水方式在旱象紓解後就會拆除，為避免過度抽取屏東地下水，也會監控水井注意地下水位的變化，不影響屏東用水。（編輯：郭諭儒）1120311

#何達夫
#高雄市
#水利署南區水資源局
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高雄水情吃緊，水利署南區水資源局將屏東產業園區的11口井的地下水，以接管方式輸送至高雄，預計4月底完工。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月11日
高雄水情吃緊，水利署南區水資源局將屏東產業園區的11口井的地下水，以接管方式輸送至高雄，預計4月底完工。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月11日
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