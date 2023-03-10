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德基水庫水位下降 水利署：適逢農業用水高峰

2023/3/10 18:28
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（中央社記者曾智怡台北10日電）外界憂心德基水庫蓄水率持續下探，經濟部水利署指出，水位下降主因中部地區一期稻作已於2月中旬開始春耕整田，逢農業用水高峰期，相關用水已於旱災應變中心的用水規劃中預先提列，也會強力管控出水量。

水利署進一步說，目前德基水庫蓄水率6成以上，較近5年同期平均蓄水率高，中部地區水情正常，供水穩定。

水利署今天發布新聞稿指出，為穩定各地水情，落實水情日日監看、啟動備援水源及進行跨區調度等多元調控；至於與台電合作的發電水量，皆是精準估算下游民生、農業與產業用水後放水，同時附帶發電效果，秉持「因民生用水而放水，在放水過程中發電」原則，強力管控水庫出水量。

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水利署表示，發電的尾水全部蓄留下游堰壩，再由最下游的石岡壩調配提供民生及農業使用，完全不會浪費，在這樣的節約操作下，現在德基水庫蓄水量較以往5年同期平均多1200萬噸；日月潭的抽蓄水力發電則是上下池水源重複使用，同樣不會浪費水。

有關台中市長盧秀燕對水情燈號的建議，水利署指出，經濟部長王美花感謝她的建議，也已交代水利署擴大檢討中部區域的水情燈號，用最高標準檢視各地水情推估，適時檢討是否應及早調整燈號提醒民眾，並於旱災中央災害應變中心研商決策相關應變作為。（編輯：潘羿菁）1120310

#經濟部水利署
#德基水庫
#盧秀燕
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