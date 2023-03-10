立委呼籲編列700億特別預算 降低全台漏水率

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民進黨立委賴瑞隆（中）10日在立法院舉行「因應極端氣候及水情壓力，700億改善至10%漏水率」記者會，邀請經濟部水利署副署長黃宏莆（左）、台灣自來水公司總經理李嘉榮（右）出席與會。中央社記者趙世勳攝 112年3月10日

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（中央社記者林敬殷台北10日電）南部水情吃緊，民進黨立委賴瑞隆今天舉行記者會，在水源開發困難現況下，呼籲政府編列新台幣700億元，將全台漏水率由現在13.1%降至10%，以節流來保障用水穩定，並在2029年完成目標。

賴瑞隆上午在立法院舉行「因應極端氣候及水情壓力，700億改善至10%漏水率」記者會，邀請經濟部水利署副署長黃宏莆、台灣自來水公司總經理李嘉榮與會。

賴瑞隆說，極端氣候發生頻率非常高，連基隆去年7月雨量，僅有歷年1/5，台中德基水庫目前容量也降到66%，如再不下雨，中部地區水情將會更明顯吃緊，高雄更是近600天未有超過200公釐以上豪雨，在面對缺水危機的挑戰下，如何省水才是目前政府優先施政的重要課題。

賴瑞隆表示，依照數據統計，2022年全台漏水率平均為13.1%，全年漏水量約4億1518餘萬噸，等於一天減少113.75萬噸的供水量，高漏水率直接墊高台水公司的出水成本以及耗損民生用水的庫存量，政府應重視漏水率問題。

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賴瑞隆表示，水情吃緊的高雄，台水公司每日提供高雄供水量約為141萬噸，每日漏水量約有14萬噸，對於水源吃緊的高雄是重大損失。他建議行政院應編列特別預算，全面推動老舊管線汰舊換新，強化供水系統穩定。

賴瑞隆說，面對極端氣候在未來成為常態，降低漏水率是政府當務之急，原本設定民國120年漏水率降到10%的計畫，應投入更多預算並提前完成，他建議政府編列700億特別預算，並提前在118年將漏水率降至10%，用多元管道方式面對極端氣候及台水情。（編輯：蘇志宗）1120310