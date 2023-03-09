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台南水情不佳 副市長行政院會爭取中央增援

2023/3/9 18:01（3/9 18:11 更新）
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台南水情燈號1日轉為代表減量供水的橙色燈號，市府除成立旱災應變中心、對於用水大戶每週查表，也積極找水，針對3處建築工地水量充足的地下水井進行再利用等，也盼增加RO淨水設備，過濾工地地下水以納入自來水供應。圖為相關單位赴工地會勘情形。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月9日
台南水情燈號1日轉為代表減量供水的橙色燈號，市府除成立旱災應變中心、對於用水大戶每週查表，也積極找水，針對3處建築工地水量充足的地下水井進行再利用等，也盼增加RO淨水設備，過濾工地地下水以納入自來水供應。圖為相關單位赴工地會勘情形。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月9日
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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南水情不佳，台南市副市長葉澤山今天代表市長黃偉哲參加行政院會時，感謝中央規劃台南海淡廠等供水建設，並盼增加RO淨水設備，用來過濾建築工地地下水納入自來水供應。

台南市政府下午發布新聞稿指出，因應水情持續吃緊，葉澤山感謝中央近期對南部缺水的協助，經濟部水利署針對未來水源多元化，已主動規劃台南海淡廠等緊急備援增供水建設，台南市積極配合中央政策，已召開4次抗旱整備會議，訂定每日利用回收水4000噸與節省工業用水5%目標。

葉澤山在會中指出，台南水情燈號在1日轉為代表減量供水的橙色燈號，市府在2日成立旱災應變中心，針對每月用水超過1000度大戶，請自來水公司進行每週查表作業；也積極找水，針對3處建築工地水量充足的地下水井進行再利用。

葉澤山表示，市府已於1日在樹谷園區啟動1台RO淨水設備，永康科工區則預定於3月13日啟用2台RO機。

台南市政府指出，葉澤山在會後向行政院秘書長李孟諺建議，希望經濟部水利署可優先協助提供在善化區、永康區及歸仁區建築工地裝置RO淨水設備，可納入自來水網並供水每日6300噸，李孟諺也指示經濟部加以研議。（編輯：黃世雅）1120309

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