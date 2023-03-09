水情吃緊 陳建仁：降雨不確定性仍高 盼民眾配合抗旱

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（中央社記者賴于榛台北9日電）南部水情吃緊，行政院長陳建仁今天說，因為前瞻建設及抗旱措施，至今才能維持高雄、台南民生用水與產業用水，這也證明前瞻建設提升台灣抗旱韌性；不過未來降雨不確定性仍高，盼民眾配合抗旱。

經濟部今天在行政院會報告「近期水情展望與因應作為」，指去年8月豐水期便啟動各項防旱作業，滾動檢討各項應變措施，包含產業節水5%至10%、水庫總量管制、農業加強灌溉管理、自來水減壓等，節水調度成效達6.6億噸，超過一座曾文水庫。

經濟部還說，因為上述措施與前瞻基礎建設，才能在南部地區創下30年來降雨新低情況下，維持穩定供水，以目前高屏溪每秒6.7立方公尺同等流量的水情規模相比，民國104年旱災高屏溪每秒8.9立方公尺時，高雄已宣布實施紅燈分區輪流供水，如今高雄8日才轉為黃燈減壓供水。

行政院代理發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，陳建仁會中表示，極端氣候衝擊全球各地，影響逐年加劇，許多國家都正面臨水資源造成的自然災害，台灣2020年沒有颱風登陸，2021年面臨百年大旱，南部現在又將近600天沒有明顯降雨。

陳建仁說，幸好政府提早因應，去年8月就展開節水調度措施，1日也成立旱災中央災害應變中心，努力調度用水。

他表示，近年政府完成不少水利建設，包含板新二期供水、桃園新竹聯通管、高屏溪伏流水開發、南投鳥嘴潭人工湖、石門水庫阿姆坪防淤隧道，屢屢在關鍵時刻發揮支援、調度與備援功能。

陳建仁說，因為有這些前瞻建設，以及各項及早啟動的抗旱措施，至今還能維持高雄、台南的民生用水與產業用水，在在證明前瞻建設的效益，有助提升台灣整體的抗旱韌性。

「目前正是抗旱的關鍵時刻」，陳建仁表示，須審慎因應後續水情，為再強化供水，行政院會大力支持新竹跟台南海淡廠，讓未來用水減少對降雨的依賴，也為枯水期提供穩定的保險水源，也請國發會加速審議經濟部所提出的「2023年穩定南部供水抗旱計畫」。

他呼籲，未來降雨不確定性仍高，請民眾多加體諒現在所做的各項節水及調度措施，共體時艱配合抗旱措施、珍惜水資源、落實節約用水，全民齊心共度難關。（編輯：林淑媛）1120309