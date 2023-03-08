水利署把握低水位時機 曾文、南化水庫等擴大清淤

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（中央社記者曾智怡台北8日電）枯水期降雨有限，南台灣水情嚴峻，水利署今天表示，南部主要水庫水位下降成清淤最佳時機，仁義潭、曾文及南化水庫預計可再擴大清淤36萬立方公尺，並將持續投入人力、機具，朝恢復水庫原有庫容目標邁進。

受氣候變遷加劇影響，去年南部降雨量不到歷史平均的4成，創下30年來新低；根據水利署資料，目前南部主要水庫如南化、曾文、烏山頭蓄水率分別為45.3%、17%、59.2%，皆較去年同期低。

水利署今天發布新聞稿表示，南部主要水庫水位雖下降，使淤積泥砂裸露，卻也是水庫清淤最佳時機，除要求各水庫管理單位全力動員人力及機具加強陸挖作業外，已請第五、六河川局開口契約廠商支援仁義潭、曾文及南化水庫，擴大清淤作業量能，並已在3日展開相關作業，預計可再擴大清淤36萬立方公尺。

水利署表示，中部以北水庫如石門、明德、鯉魚潭及日月潭水庫，則會依後續水情變化及水位下降狀況，擴大清淤作業量能。

水利署指出，加速水庫清淤已列入行政院施政方針，去年清淤量1794萬立方公尺為歷年平均近3倍；曾文、南化、白河、烏山頭及牡丹等南部水庫，111年庫容比110年增加188.47萬立方公尺，清淤已成為讓水庫永續、增加抗旱韌性的重要措施。

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水利署進一步說，今年水庫清淤目標更提升至1871萬立方公尺，利用上半年枯水期水庫低水位階段，統計至2月底已清淤157萬立方公尺，執行率178%，汛期前將持續投入更多人力及機具，以提升陸挖能量，最大化清淤工作。

水利署說明，近年以整體防淤策略推動水庫減淤工作，透過集水區保育、庫區陸挖、抽泥浚渫及水力排砂等方式，加上各主要水庫防淤或排砂隧道工程改造陸續完成，除維持泥砂進出平衡外，更朝向逐步恢復水庫原有庫容邁進。（編輯：趙蔚蘭）1120308