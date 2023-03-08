日月潭水位續降 朝霧及玄光碼頭各拖離1座浮排

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日月潭水位預估將持續下降，日月潭國家風景區管理處8日起拖離朝霧、玄光碼頭1號浮排，4大碼頭仍維持營運。圖為玄光碼頭引橋因水位降低變得傾斜。（日月潭國家風景區管理處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年3月8日

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）由於中部降雨量少且配合春耕作業放水，日月潭水位持續下降，日月潭國家風景區管理處表示，今天起拖離朝霧碼頭與玄光碼頭1號浮排，4大碼頭仍維持營運。

日月潭水庫滿水位748.48公尺，根據經濟部水利署中區水資源局網站資料，日月潭水庫今天水位743.96公尺、蓄水率72.58%。

日管處說，由於進入乾旱季節，加上配合春耕作業調度放水，預估水位持續下降，為預防因水位下降導致碼頭設施損壞並顧及遊客行走碼頭安全，今天起拖離朝霧、玄光碼頭1號浮排，4大公有碼頭仍維持營運。

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，水位下降至743公尺，朝霧、玄光碼頭1號浮排因潭底地形將先觸底，因此暫時拖離，不提供船隻停靠，但這2處碼頭仍各有3座浮排，因此碼頭維持正常營運，同時請各船舶經營業者協助遊客行走碼頭、引橋、浮排安全，日管處也派駐保全加強注意安全維護。

日管處表示，未來視日月潭水位變化並參考上次乾旱期碼頭受損情形，即時採取應變措施，包含每天注意水位下降情形、引橋傾斜度、浮排使用情形，調整船舶停靠位置、浮排拖離吃水位置並調整延伸使用、引橋封閉等各項措施。

日管處指出，考量旅遊安全及遊憩需求下，未來碼頭營運及使用將視水情滾動式檢討及應變；基於遊客旅遊安全、遊憩需求及設施維護，目前部分浮排暫停提供船舶停靠及載客服務，造成不便請遊客見諒。（編輯：李錫璋）1120308