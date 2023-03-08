台南近600天無豪雨、曾文水庫續降 市府尋備援水

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台南水情不佳，市府加強宣導取用回收水用於道路洗掃澆灌，降低自來水使用量。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月8日

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）南部地區主要水庫集水區已近600天沒有豪雨等級降雨，容量最大的曾文水庫蓄水率降到僅約17.16%。台南市政府尋找緊急備援水源，整備抗旱井並針對可取水工地檢驗水質。

經濟部水利署南區水資源局今天上午11時觀測資料顯示，曾文水庫蓄水量8697萬立方公尺，蓄水率17.16 %，相連通的烏山頭水庫蓄水量4735萬立方公尺，蓄水率59.78%，南化水庫蓄水率4048萬立方公尺，蓄水率45.23%。

南區水資源局告訴中央社記者，南部地區主要水庫集水區上次降下豪雨（24小時累積雨量超過200毫米）已是在110年8月7日，去年平均降雨量也較歷年同期為低，根據氣象局資料，近期降雨不確定性仍高，因此將嚴控水庫出水量，盼儘量延長穩定供水期程。

台南市政府經濟發展局長林榮川透過新聞稿表示，南部地區已將近600天沒有豪雨，去年降雨量創下30年來新低，市府持續推動開源、節流、調度及備援各項工作，並推動緊急抗旱水源計畫，減緩旱象衝擊。

林榮川指出，經發局已整備轄下19口抗旱井，預計每日可出水3萬噸，並針對建築工地取水進行水質檢驗，盼將台南地區供水量控管在每日100萬噸以下，加強宣導取用回收水，用於各工地灑水抑制揚塵與工區周圍認養道路洗掃，降低自來水使用率。

台南市經發局指出，自來水公司自3月1日起派員抄錄水表指針啟動減量供水措施，若發現超量就依規定辦理，第一次開具勸導單，第二次則執行鉛封減供措施，盼民眾在生活小細節養成節水習慣，共同度過枯水期旱象。（編輯：卞金峰）1120308