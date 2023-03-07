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石門水庫蓄水率降土地公廟露出 北水局：供水無虞

2023/3/7 19:07（3/7 19:27 更新）
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石門水庫因降雨量少，蓄水率跌破7成，讓觀察石門水庫水情指標之一的阿姆坪土地公廟再度現身。（北水局提供）中央社記者葉臻傳真 112年3月7日
石門水庫因降雨量少，蓄水率跌破7成，讓觀察石門水庫水情指標之一的阿姆坪土地公廟再度現身。（北水局提供）中央社記者葉臻傳真 112年3月7日
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（中央社記者葉臻桃園7日電）南部水情嚴峻，北部的桃園石門水庫也因降雨量少，蓄水率跌破7成，讓觀察石門水庫水情指標之一的阿姆坪土地公廟現身。北水局表示，已採取跨域調度措施，目前各項供水穩定無虞。

阿姆坪土地公廟位於水庫蓄水區內，是石門水庫的水情指標之一，以水庫滿水位約245公尺來看，只要水位降至約240公尺以下，土地公廟就會露出，而截至今天傍晚5時，石門水庫水位約236公尺，也讓這座土地公廟今年首次現身。

水利署北區水資源局今天表示，今年至今降雨偏少，以2月份為例，桃園石門水庫及新竹寶二水庫系統，降雨量僅為歷年平均值的20%及25%；截至今天傍晚5時，石門水庫蓄水率仍有約68%，寶二水庫系統則有約63%，各項供水穩定無虞。

北水局說，依歷年統計資料，目前石門水庫蓄水量約1.4億噸，仍較近5年平均蓄水量1.36億噸高；寶二及寶山水庫合計蓄水量約2255萬噸，也比近5年平均蓄水量2000萬噸高，水情正常。

北水局也說，考量中央氣象局預報3月及4月降雨量正常偏少，現在正值枯水期、河川流量降低，5月前降雨也不容樂觀，已採取日日監看、加強監視水情變化，並與台灣自來水公司區處、農水署管理處及竹科管理局等機關合作，採取跨域調度、啓動備援水源及節水等措施，力求協助農民完成一期稻作插秧作業、轄區供水穩定。

北水局說，目前已透過板二計畫由新店溪（翡翠水庫系統）調供水源至板新地區，每天可達81萬噸，使石門水庫供水壓力大幅減輕，並可再南調水源每天約17萬噸至新竹地區，讓桃竹與板新地區供水穩定。

至於外界較關切的新竹地區，也已啓動頭前溪所有抗旱水井，以提供備用水源因應河川水量不足；新竹科學園區也由園區廠商自主節水5%，以求供水時程可延長。

此外，農業用水部分，在農水署各管理處採精緻節水及分區灌溉下，目前整田比例已有60%至80%，預計3月下旬即可完成插秧。（編輯：李錫璋）1120307

阿姆坪土地公廟位在石門水庫蓄水區內，是水庫水情指標，以水庫滿水位約245公尺來看，若水位降至約240公尺以下，土地公廟就會露出；至7日傍晚5時，石門水庫水位約236公尺，也讓這座小廟今年首度現身。（北水局提供） 中央社記者葉臻傳真 112年3月7日
阿姆坪土地公廟位在石門水庫蓄水區內，是水庫水情指標，以水庫滿水位約245公尺來看，若水位降至約240公尺以下，土地公廟就會露出；至7日傍晚5時，石門水庫水位約236公尺，也讓這座小廟今年首度現身。（北水局提供） 中央社記者葉臻傳真 112年3月7日
#北水局
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