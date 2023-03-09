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中部水情日益吃緊 盧秀燕建議由藍燈轉綠燈

2023/3/9 15:34（3/9 15:51 更新）
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中部地區水情日益吃緊，台中市長盧秀燕（右）9日在行政院會中建議，中部水情應從藍燈轉為綠燈，提醒民眾節約用水，政府部門也可依燈號提早做好應對措施。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月9日
中部地區水情日益吃緊，台中市長盧秀燕（右）9日在行政院會中建議，中部水情應從藍燈轉為綠燈，提醒民眾節約用水，政府部門也可依燈號提早做好應對措施。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月9日
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（中央社記者郝雪卿台中9日電）南部水情嚴竣，中部地區也日益吃緊，台中市長盧秀燕今天在行政院會中建議，中部水情目前還是藍燈，應轉為綠燈，提醒民眾節約用水，政府部門也可依燈號提早做好應對措施。

盧秀燕今天出席行政院會，台中市政府發布新聞稿指出，盧秀燕在會中針對水情提出3建議，強調近日中部地區水情日漸嚴峻，建議台中水情由藍燈轉綠燈，以符合現況。

盧秀燕表示，半個月前她去德基水庫視察時，水庫蓄水量是80%，至今蓄水量已經降到67%。依照此狀況，中部地區水情明顯進入吃緊狀態，農業灌溉用水更是如此，中市20多個農田水利工作站中，目前全部都在輪灌，無法充分供應，顯示農業用水已深受影響。

由於中部地區水情燈號目前還是藍燈，盧秀燕認為，從德基水庫蓄水量下降的速度看來，情況將越來越嚴峻；因此她建議在燈號上要轉為綠燈，提醒民眾節約用水，政府部門也可依此燈號加強水資源調度，提早做好應對措施。

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針對台中烏日水資源中心，盧秀燕指出，烏日水資源中心在多年前已取得用地，3年前環評也已通過，但若無中央經費便無法完成。中央應該盡速核准工作計畫及相關經費；若經費核准，此中心完工後便能產出再生水，作為工業用水的供給，如此一來，便能降低工業用水排擠到民生用水的情形。

對於近日水情越發嚴峻，盧秀燕提醒，發電過程中，一定要注意水資源調配問題。核二廠2號機3月將除役不再發電，經濟部曾表示要以德基水庫的水力發電來供應用電，當時她便提醒應注意水的調度，以免解決用電問題，反而造成缺水情況；她也感謝經濟部長王美花對此正面回應，必會交代台電跟水利署之間做好調配工作。（編輯：謝雅竹）1120309

#盧秀燕
#德基水庫
#台中烏日水資源中心
盧秀燕
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