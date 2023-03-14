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吳德榮：天氣轉晴至17日 週末偏涼有雨

2023/3/14 08:40
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（中央社記者張雄風台北14日電）氣象專家吳德榮表示，今天西半部轉晴，明起至17日各地晴朗穩定，日夜溫差大；週末有微弱鋒面及東北季風影響，北部、東部偏涼，有局部短暫雨；20日西部再轉晴、逐日回暖。

根據中央氣象局網站，今天凌晨本島平地最低溫為基隆市七堵區攝氏10.5度。氣象局並發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸及東半部沿海易有長浪發生，宜蘭蘇澳已觀測到1.6公尺的浪高。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天西半部多雲轉晴，東半部偶有局部短暫降雨；北台灣偏涼，中南部白天舒適微熱，日夜溫差大。

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吳德榮指出，明天至17日晴朗穩定，各地因「輻射冷卻」效應，清晨氣溫明顯偏低，白天逐日續升，天氣漸熱，日夜溫差很大。

吳德榮說，18日微弱鋒面及東北季風影響，北部、東半部轉偶有局部短暫雨；北台灣稍轉涼，中南部影響很小；19日東北季風影響，大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，北台灣稍涼，中南部晴時多雲，日夜溫差大；20日西晴東偶雨、21日各地晴朗穩定，天氣逐日回暖。（編輯：郭諭儒）1120314

#吳德榮
#中央氣象局
#基隆市
吳德榮
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