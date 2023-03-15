屏東取水送高雄惹議 南水局籲抗旱不分區域
2023/3/15 15:11（3/15 15:41 更新）
高雄水情吃緊，南區水資源局將屏東科技產業園區的11口水井水源，以接管方式輸送至高雄，預計4月底完工，屆時若旱象未解，每天最大供水量3.6萬噸，支援高雄民生用水。（南水局提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月15日
（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）水利署南區水資源局緊急調度屏東科技產業園區的11口水井水源支援高雄民生用水，引發屏東居民反彈。南水局今天表示，確保屏東地區用水不受影響，呼籲抗旱不分區域。
高雄水情吃緊，南區水資源局將屏東科技產業園區的11口水井水源，以接管方式輸送至高雄，預計4月底完工，屆時若旱象未解，每天最大供水量3.6萬噸，支援高雄民生用水。
屏東市前進里長王泰益今天接受中央社記者電話訪問指出，要抽水未善盡與地方溝通說明，長時間沒有下雨，難以確保屏東不會面臨缺水的時候。不排除近日發動抗議，希望能正視當地居民的聲音。
南區水資源局今天發布新聞稿指出，因應南部地區30年來降雨最少的旱象，行政院核定「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，除高屏溪沿岸增鑿50口水井，每日增加13.2萬噸水源外，並將屏東科技產業園區內既有11口水井水源，經7.6公里管路送至高雄地區，屬區域間緊急調度。
南水局表示，調查屏東科技產業園區位置屬地下水快速回補區域，水源豐沛。園區內11口既有地下水井深達150公尺，與一般民用淺井分屬不同含水層，不影響民眾用水。另外，地下水井使用時會隨時監測地下水位，並將資訊與屏東縣政府分享，確保屏東地區用水不受影響，未來旱象解除後，就停止使用。
南水局呼籲，高雄、屏東為同一生活圈，水情不佳需要互相支援，希望屏東鄉親體諒支持。同時會加強與當地民眾溝通與說明，全民齊心抗旱。（編輯：黃世雅）1120315
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。