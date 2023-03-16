吳德榮：週末北台灣稍轉涼 20日起逐日回暖

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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象專家吳德榮今天表示，今明兩天白天舒適微熱、日夜溫差大；18、19日受鋒面及東北季風影響，北台灣稍轉涼，大台北及東半部偶有局部短暫雨；20日起天氣逐日回暖。

根據中央氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為桃園市大溪區攝氏12.7度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天偏東風帶來水氣，背風面西半部晴時多雲，迎風面東半部及大台北東側偶有局部短暫雨，白天舒適微熱，日夜溫差大。

吳德榮說，明天各地晴時多雲，因「輻射冷卻」效應，清晨氣溫偏低，白天微熱，日夜溫差很大；西半部清晨也易起霧。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，18日微弱鋒面掠過、東北季風影響，東半部及大台北雲量增多，偶有局部短暫雨，北台灣稍轉涼，中南部影響很小；19日持續受微弱東北季風影響，大台北及東半部偶有局部短暫雨，北台灣氣溫略升、仍稍涼，中南部晴時多雲，日夜溫差大。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，20日起南方氣團逐漸增強，鋒面在華南至長江流域活動，台灣天氣逐日回暖；20日西晴東偶雨，21、22日各地晴朗微熱、易有霧。（編輯：陳仁華）1120316