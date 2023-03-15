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石門水庫蓄水率剩6成 桃市府預先進行抗旱整備

2023/3/15 13:41（3/15 14:00 更新）
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圖為3月7日石門水庫蓄水率跌破7成，水情指標之一的阿姆坪土地公廟再度現身。（北水局提供）中央社記者葉臻傳真 112年3月7日
圖為3月7日石門水庫蓄水率跌破7成，水情指標之一的阿姆坪土地公廟再度現身。（北水局提供）中央社記者葉臻傳真 112年3月7日
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（中央社記者葉臻桃園15日電）中南部水情吃緊，桃園石門水庫蓄水率也僅剩約6成。桃園市長張善政今天表示，石門水庫蓄水率持續降低，市府各個局處要加強各項抗旱整備工作，提早因應可能的旱災。

根據經濟部水利署北區水資源局網站資料，石門水庫截至今天下午1時，蓄水率僅剩60.8%，蓄水量124.8百萬噸、水位234.57公尺。

張善政上午主持市政會議時表示，因近期沒有明顯降雨，石門水庫蓄水率持續降低，已要求經發局持續進行水情監測，並與自來水公司保持密切協調，各行政區也必須盤點抗旱物資，例如水塔等儲水設備，以備不時之需。

張善政指出，在水車整備方面，消防局將確認相關水車妥善狀況，桃園市副市長王明鉅也會協調自來水公司預先備妥水車因應；水務局也將盤點市內戰備水井的可用數量，以及馬達等設備的妥善率，並由環保局確實掌握相關用水的水質監測，以確保隨時可調度使用。

張善政表示，相關局處也將檢討抗旱時期停水、缺水等因應措施，呼籲市民與企業節約用水，為抗旱做準備。（編輯：方沛清）1120315

#張善政
#桃園石門水庫
#王明鉅
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