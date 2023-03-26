把握鋒面人工增雨 水利署：降雨仍無法解除旱象

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水利署26日上午11時在曾文水庫實施人工增雨作業。（圖取自水利署網頁wra.gov.tw）

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（中央社記者張璦台北26日電）經濟部水利署把握鋒面通過台灣，今天持續進行人工增雨作業。不過，統計昨天至今晨7時各主要水庫累計降雨量，南部蘭潭－仁義潭水庫僅有14毫米，曾文－烏山頭水庫僅降下3毫米，目前降雨仍無法解除旱象。

水利署發布新聞指出，台灣今天持續受東北季風及華南雲雨區影響，降雨機會高，水利署人工增雨服務團把握難得時機，清晨5時於曾文水庫、甲仙堰、旗山等3地進行地面人工增雨。

接著，水利署11時再度於仁義潭、曾文、南化水庫、甲仙堰及旗山進行第2次作業；同時中科院團隊也在曾文、南化水庫進行高空人工增雨焰彈作業，盼為南部地區多增加一些降雨量。

水利署說明，統計昨天至今晨7時各主要水庫累計降雨量，中、北部地區水庫約有24至70毫米，南部蘭潭－仁義潭僅有14毫米，曾文－烏山頭水庫僅降下3毫米，整體水庫降雨效益約增加842萬噸水量。

水利署表示，將持續守視天氣狀況，不放棄任何人工增雨機會，希望對集水區多留一些水；目前降雨仍無法解除旱象，呼籲民眾持續加強節約用水，以延長水庫供水時間。（編輯：楊蘭軒）1120326