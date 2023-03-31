首波春雨不如預期 農水署急鑿20口抗旱井

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（中央社記者洪學廣高雄31日電）高雄水情轉橙燈，農水署因應首波春雨鋒面未解南部旱象，緊急鑿20口抗旱井、租用50口民井抽水補充圳路管線末端灌溉用水，之後每天可增5萬6000立方公尺灌溉水量。

經濟部宣布3月30日起高雄水情轉橙燈，農田水利署高雄管理處為因應首波春雨鋒面未對南部地區帶來顯著雨量改善旱象，以及日趨嚴峻水情與灌溉水源不足狀況，緊急鑿設抗旱井抽水，改善灌區圳路管線末端用水不足情形。

農田水利署高雄管理處今天上午發布新聞稿表示，轄內現設有地下水井176口、抗旱井7口，目前均已配合抗旱啟用及延長地下水井抽水時間。原本預期第一波春雨可稍解旱象，未料降雨不如預期。

高雄管理處長呂文豪說，依據3月27日高雄市政府旱災應變中心會議決議，盤點各灌區圳路系統下游未端可能缺水灌溉區域，決定緊急鑿20口抗旱井及租用50口民井，在抗旱期間抽水補充圳路管線末端灌溉用水。目前施工中抗旱井有3口，剩餘17口將持續辦理緊急採購發包施工，估完成後每天可增加約5萬6000立方公尺灌溉水量。

此外，高雄經發局為穩定產業用水，昨天也邀集台灣自來水公司與經濟部工業區、科技產業園區、科學園區與轄管產業園區等10個園區服務中心及進駐廠商，在小港臨海工業區啟動水車演練，向園區廠商說明臨時購水及取水流程，維持產業正常營運。

經發局發布新聞稿表示，目前小港臨海工業區取水時間為每天上午8時至下午5時，中午12時至1時休息，業者若需取水首先需填列臨時取水證明單（自行上網下載或臨櫃），再至營業所臨櫃繳費，約定取水時間後到指定點取水。

經發局指出，市府聯合經濟部工業區、科技產業園區與科學園區產業園區，透過節水多元宣導及廠商自主節水措施，目前整體節水成效已超越中央訂定轄管產業園區自主節水10％目標，更與水公司協調水車取水，以及鉛封流程標準化，盼降低產業經濟衝擊，共度旱象難關。（編輯：郭諭儒）1120331