台南降小雨 曾文水庫集水區累積11毫米不無小補

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受華南雨區影響，台南市1日氣溫明顯下降，天空烏雲密布，山區、沿海陸續出現雨勢，雨量雖小，但不無小補。中央社記者張榮祥台南攝 112年4月1日

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（中央社記者張榮祥台南1日電）華南雨區影響，台南市今天氣溫明顯下降，天空出現烏雲，山區、沿海陸續出現雨勢，但雨量小，截至下午3時，曾文水庫集水區累積僅11.4毫米，但對久旱的台南來說不無小補。

中央氣象局南區氣象中心觀測，台南市今天累積雨量多在溪北地區，山區及沿海都有雨勢。截至下午3時，以學甲區15.5毫米居冠，其次是東山區14毫米、白河區大凍山的13.5毫米。

台南市區上午9時開始出現毛毛細雨，但因地表乾旱太久，市民僅感受到陰天、烏雲、氣溫低及毛毛雨，連南區氣象中心人員都說，這種小雨幾乎毫無幫助，僅留下短暫「雨跡」。

不過，台南久旱，小雨對澆灌路旁植物及抑制揚塵，還是不無小補，不少台南人在臉書（facebook）貼文說：「終於下雨了」，欣喜之情溢於言表，即使一點小雨，還是帶來些許希望。

以灌溉為主、互相連通的全台最大水庫曾文水庫及烏山頭水庫，集水區累積雨量分別是11.4毫米及4.6毫米；供應台南民生及工業用水的南化水庫，集水區累積雨量6毫米，雨勢真的不大。（編輯：孫承武）1120401