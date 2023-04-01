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高雄山區降甘霖居民樂翻 雨勢集中在南橫天池段

2023/4/1 17:21（4/1 17:51 更新）
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台灣南部近期水情不佳，清明連假首日，高雄市那瑪夏、桃源山區1日上午總算等到天降甘霖，讓當地農民樂翻天。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 112年4月1日
台灣南部近期水情不佳，清明連假首日，高雄市那瑪夏、桃源山區1日上午總算等到天降甘霖，讓當地農民樂翻天。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 112年4月1日
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（中央社記者洪學廣高雄1日電）受華南雲雨區東移，中央氣象局預報局部山區有短暫雨，高雄那瑪夏、桃源山區今天上午開始下雨，當地農民樂翻天。雨勢多集中在南橫天池段，南天池站24小時累積雨量25.5毫米。

中央氣象局預報，今天華南雲雨區東移，北部及東北部地區有陣雨，中部、東部、東南部地區及南部山區也有局部短暫陣雨，中部以北地區並有局部較大雨勢，其他地區為多雲。

高雄市區上午起多雲陰天，直到下午3時許開始飄毛毛雨，但僅持續約1小時便又停下；台20線南橫公路那瑪夏、桃源山區則在上午10時許就開始飄雨，直到近中午雨勢變大，目前仍有雨勢。當地果農跟居民終於盼到天降甘霖樂翻天，希望能稍稍緩解旱象。

高雄市民蔡小姐向中央社記者表示，好久沒被雨滴到，但雨太微弱了，希望雨能在對的地方下多一點，緩解缺水危機。

據高雄市政府水利局水情資訊網資料顯示，雨勢多集中在南橫天池段，24小時累積雨量最高為南天池雨量站，達25.5毫米；其次為天池站20毫米；民生、排雲、小關山雨量站累積雨量也在15毫米以上。（編輯：郭諭儒）1120401

受華南雲雨區東移影響，高雄市區1日下午開始出現短暫陣雨，雨勢不大。圖為民眾撐傘過馬路。中央社記者洪學廣攝 112年4月1日
受華南雲雨區東移影響，高雄市區1日下午開始出現短暫陣雨，雨勢不大。圖為民眾撐傘過馬路。中央社記者洪學廣攝 112年4月1日
#高雄市
#中央氣象局
#南橫天池
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