更多編輯台推薦新聞：
影片／日本8336公尺深海蝸牛魚獲金氏紀錄 專家：接近魚類生存極限
國際

影片／日本8336公尺深海蝸牛魚獲金氏紀錄 專家：接近魚類生存極限

大谷翔平賽前向鈴木一朗鞠躬 有禮舉止球迷讚爆
運動

大谷翔平賽前向鈴木一朗鞠躬 有禮舉止球迷讚爆

書評／機器如我人類如你 有超強學習力的仿生人會比我們更像人嗎
文化

書評／機器如我人類如你 有超強學習力的仿生人會比我們更像人嗎

坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇
文化

坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
芒果鳳梨品種疑流入中國 農委會推修法最高關3年圍堵
首頁 / 生活

水利署加速全台抗旱工作 高雄海淡機組4月底產水

2023/4/5 14:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北5日電）近日春雨不如預期，水利署指出，各地水情未明顯改善，為強化供水韌性，清明假期持續進行抗旱工作且進度超前，其中，抗旱水井已陸續併入供水管網，高雄緊急海淡機組也預計4月底試運轉產水。

因應南部水情嚴峻，台南及高雄地區水情燈號調整為減量供水橙燈，行政院已於112年3月24日核定「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，透過強化區域調度、增鑿抗旱水井及提升淨水場處理能力等措施，預計4月底前增供每日13.6萬噸水量，以進一步提升供水韌性。

水利署今天透過新聞稿指出，除新竹緊急海淡機組就地啟用，目前進行相關整備作業，預計4月中開始試運轉產水、4月底產水每日0.9萬噸併入供水管網外，建置於高雄的緊急海淡機組也持續施工。

水利署說明，目前高雄緊急海淡機組已完成整地，持續施作基座、槽體及管線，相關工作人員於清明假期全力趕工，署長賴建信也於1日親赴工地現場慰問工作人員辛勞，預計4月底開始逐步試運轉產水。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

水利署表示，水庫水位下降也是清淤最佳時機，已協調國軍支援並動員第五、六河川局開口契約廠商，擴大仁義潭、曾文、南化及阿公店水庫清淤量能，自3月初進場至今已清淤37萬立方公尺，較預定進度超前，預計6月15日前清淤量可達68萬立方公尺，後續將視水情狀況加大清淤力道。

依據中央氣象局預報，目前春雨仍具不確定性，水利署除要求各水庫人工增雨團隊守視機動進行人工增雨作業外，也持續運用地面水、伏流水、地下水及湖庫水等水源穩定供水，更加緊趕辦各項抗旱工作，呼籲全國民眾節約用水。（編輯：楊凱翔）1120405

#水利署
#高雄市
#賴建信
賴建信
高屏溪抗旱工程整體進度超前 可提早挹注台電大樓5年省8座奧運泳池水 獲節水績優冠軍
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族