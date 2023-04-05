水利署加速全台抗旱工作 高雄海淡機組4月底產水

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（中央社記者曾智怡台北5日電）近日春雨不如預期，水利署指出，各地水情未明顯改善，為強化供水韌性，清明假期持續進行抗旱工作且進度超前，其中，抗旱水井已陸續併入供水管網，高雄緊急海淡機組也預計4月底試運轉產水。

因應南部水情嚴峻，台南及高雄地區水情燈號調整為減量供水橙燈，行政院已於112年3月24日核定「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，透過強化區域調度、增鑿抗旱水井及提升淨水場處理能力等措施，預計4月底前增供每日13.6萬噸水量，以進一步提升供水韌性。

水利署今天透過新聞稿指出，除新竹緊急海淡機組就地啟用，目前進行相關整備作業，預計4月中開始試運轉產水、4月底產水每日0.9萬噸併入供水管網外，建置於高雄的緊急海淡機組也持續施工。

水利署說明，目前高雄緊急海淡機組已完成整地，持續施作基座、槽體及管線，相關工作人員於清明假期全力趕工，署長賴建信也於1日親赴工地現場慰問工作人員辛勞，預計4月底開始逐步試運轉產水。

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水利署表示，水庫水位下降也是清淤最佳時機，已協調國軍支援並動員第五、六河川局開口契約廠商，擴大仁義潭、曾文、南化及阿公店水庫清淤量能，自3月初進場至今已清淤37萬立方公尺，較預定進度超前，預計6月15日前清淤量可達68萬立方公尺，後續將視水情狀況加大清淤力道。

依據中央氣象局預報，目前春雨仍具不確定性，水利署除要求各水庫人工增雨團隊守視機動進行人工增雨作業外，也持續運用地面水、伏流水、地下水及湖庫水等水源穩定供水，更加緊趕辦各項抗旱工作，呼籲全國民眾節約用水。（編輯：楊凱翔）1120405