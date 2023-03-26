春雨不給力 竹苗5水庫蓄水率不及5成、曾文僅11.3%

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截至26日晚間8時，曾文水庫蓄水率僅11.31%。圖為曾文水庫。（水利署南區水資源局提供）

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（中央社記者張璦台北26日電）中南部水情吃緊，水利署把握鋒面通過進行人工增雨作業；不過，目前降雨仍無法解除旱象。據統計，竹苗一帶5座水庫蓄水率不及5成；嘉義台南地區方面，截至晚間8時，曾文水庫蓄水率僅11.31%。

華南雲雨區東移，台中、南投、嘉義及花蓮山區有局部大雨發生。然而，自昨天凌晨0時起至今天下午1時，嘉義以南區域，台南北門區降雨量最多但也僅3毫米，高雄市以桃源區10.0毫米最多，屏東縣瑪家鄉也僅11.5毫米。

春雨雖終於降臨，但這波雨勢未緩解旱象，經濟部表示，尤其是南部地區，因為雨沒有集中下在水庫裡，蓄水量幾乎沒有變化。

統計昨天至今天上午7時，整體水庫降雨效益約增加842萬噸水量，約是全台0.7天用水量。

檢視水利署最新統計，北部的石門水庫蓄水率52.81%、翡翠水庫75.89%；台中德基水庫54.84%；竹苗一帶，寶山水庫蓄水率31.07%、寶山第二水庫49.95%、永和山水庫48.95%、鯉魚潭水庫39.51%、明德水庫29.19%，均不及5成。

至於嘉義台南地區5座水庫，僅烏山頭水庫蓄水率高於5成、達67.97%，南化水庫蓄水率37.57%、蘭潭水庫33.01%、仁義潭水庫26.2%；截至晚上8時，曾文水庫蓄水率僅11.31%。

此外，水利署表示，今天已把握鋒面通過進行人工增雨作業，並將持續守視天氣狀況，不放棄任何人工增雨機會，希望對集水區多留一些水；目前降雨仍無法解除旱象，呼籲民眾持續加強節約用水，以延長水庫供水時間。（編輯：蘇志宗）1120326

▼以下為全台水庫蓄水視覺化展示（圖取自經濟部水利署防災資訊服務網網頁fhy.wra.gov.tw）