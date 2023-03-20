用水大戶節水未達標 台南269處水表鉛封減供

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台南市政府針對每月1000度以上用水戶，以節水10%為目標，未達標者經勸導未改善，由自來水公司執行水表鉛封，強制減供。（台南市經發局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月20日

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南水情吃緊，市府要求每月用水1000度以上大戶節水10%，成效未達標用戶強制減供，至今已執行269處水表鉛封，另持續尋找地下水源，搭配RO淨水機組過濾納入供水網。

台南市政府經濟發展局長林榮川今天透過新聞稿表示，台南地區水情燈號自3月1日起調整為減量供水的橙燈，市府針對每月1000度以上用水戶以節水10%為目標，並由自來水公司進行每週查表及鉛封作業，科學園區及工業區由國科會及經濟部工業局採總量管制方式實施節水10%。

林榮川表示，第1次未達節水10%，先開勸導單，第2次就執行水表鉛封，強制減供，至今共開出68張勸導單、執行269處水表鉛封，另外，安平、官田、永康、新營、台南科工區、南科等工業區用水，採總量管制實施節水10%，目前均有達標。

林榮川進一步指出，目前已整備19口抗旱井供應工業次級用水，每日可出水3萬噸，已有2家廠商申請評估中，市府並同步推動建築工地地下水淨化後併入自來水供水網，已分別於歸仁、善化2處建築工地汲取地下水。

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他說，待RO淨水設備設置完成，如水質符合標準，後續即可納入自來水供水使用，估計善化每日約可供水1600噸、歸仁約900噸。

根據經濟部水利署南區水資源局下午2時觀測資料，台南主要水庫蓄水狀況，曾文水庫蓄水量5721萬立方公尺、蓄水率11.29%，相連通的烏山頭水庫蓄水量5828萬立方公尺、蓄水率73.58%，南化水庫蓄水量3549萬立方公尺、蓄水率39.66%。（編輯：陳仁華）1120320