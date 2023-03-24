石門水庫蓄水率剩5成 桃市盤點119口公有井備援

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石門水庫蓄水率截至24日下午1時剩約5成，桃園市水務局提早進行抗旱井盤點整備，若旱災發生時，可配合調度運用。（桃園市水務局提供）中央社記者葉臻傳真 112年3月24日

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（中央社記者葉臻桃園24日電）石門水庫蓄水率目前約剩5成。桃園市水務局今天指出，已提早進行抗旱井盤點整備，桃園市現有119口公有水井，每天約可提供2.1萬噸水量。

水情吃緊，旱災中央災害應變中心22日決議，新竹、苗栗、台中與北彰化地區水情燈號轉為提醒綠燈。另外，根據水利署北區水資源局網站資料，截至今天下午1時，石門水庫蓄水率為54.1%、水位232.41公尺，蓄水量110.9百萬噸。

桃園市政府水務局今天發布新聞稿指出，目前桃園暫無缺水疑慮，但因水庫蓄水率持續降低，為求應變已提早進行抗旱井盤點整備作業，確保若旱災發生時可配合調度運用。

水務局表示，桃園市在民國105年前已設置15口備用抗旱水井、後續增至28口，每天供水量由6760噸增加至1萬4890噸，現在再加上各公所及教育局盤點的其它水井，共計119口公有水井，每天約可提供2.1萬噸水量。

針對備用水井，水務局指出，每月會進行一次試運轉，以確保正常運作，今年1月桃園市政府環境保護局也完成地下水水質監測，檢驗結果水質皆可作為非飲用的民生次級用水（景觀澆灌、沖洗馬桶、清洗地面等）使用；未來若開放民眾取水，民眾可利用抗旱專區網頁及水務局水情APP查詢鄰近抗旱水井的取水點。

水務局表示，另與民間合作妥善利用廠商現有水井資源，並在每個行政區規劃3至5口工業抗旱井，目前進行協調50餘口工業抗旱井，核發水權量每天約2.4萬噸，後續也將投入抗旱行列，以擴大地下水備援能量。

針對地下水部分，水務局指出，桃園市地下水智慧管理平台截至今年2月，已收錄568處大戶水井的即時抽水數據，掌握桃園市67%地下水水權使用量，後續將藉由大數據分析建立地下水模式預測地下水位變化，可即時調配地下水用水大戶的抽取水量。（編輯：戴光育）1120324