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趁鋒面來襲拚降雨量 石門和寶二水庫行增雨作業

2023/3/25 19:56（3/25 20:16 更新）
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北水局表示，桃園石門水庫截至25日，蓄水量僅剩53%；把握鋒面通過台灣北部地區時機，水利署與中科院合作，下午在石門水庫進行高空人工增雨焰彈作業，盼實施後對集水區降雨有挹注效果。（北水局提供）中央社記者葉臻傳真 112年3月25日
北水局表示，桃園石門水庫截至25日，蓄水量僅剩53%；把握鋒面通過台灣北部地區時機，水利署與中科院合作，下午在石門水庫進行高空人工增雨焰彈作業，盼實施後對集水區降雨有挹注效果。（北水局提供）中央社記者葉臻傳真 112年3月25日
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（中央社記者葉臻桃園25日電）鋒面雨帶靠近，桃園等地今天下起大雨。水利署北區水資源局表示，水情吃緊，趁著鋒面來襲在石門水庫進行高空人工增雨焰彈作業，寶二水庫也完成人工增雨焰劑施放，盼帶來更多降雨。

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北水局今天發布新聞稿表示，桃園石門水庫截至今天，蓄水量僅剩53%；今天有鋒面通過台灣北部地區，水利署與中科院合作，在下午1時25分在石門水庫進行高空人工增雨焰彈作業，希望實施後對集水區降雨有挹注效果。

北水局也說，除高空型增雨焰彈外，今天傍晚5時至晚間8時也在石門及新竹寶二水庫進行人工增雨焰劑施放，期待空中與地面型增雨作業雙管齊下，能為水庫集水區帶來更多的降雨量。（編輯：張銘坤）1120325

#北水局
#新竹寶二水庫
#石門水庫
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