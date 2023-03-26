嘉義山區降雨 阿里山淨水場、仁義潭進水助緩解旱象

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（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）嘉義縣市水情燈號為黃燈，昨天傍晚至今天上午山區降雨，雖然累積雨量不大，但嘉義山區配水池、阿里山淨水場及仁義潭水庫，都有進水量，有助緩解旱象。

依據中央氣象局網站公布資料，嘉義地區自昨天傍晚開始降雨，雨勢並沒有持續，截至今天上午11時，以阿里山、梅山鄉瑞里的累積雨量最多，分別為27毫米、22.5毫米。

自來水公司第五區管理處副處長蔡博淵今天告訴中央社記者，截至今天上午11時，仁義潭水庫的進水量為1.3萬噸，因仁義潭水庫的集水區為八掌溪，進到水庫的水量明天才會比較明確。

蔡博淵指出，台水公司在阿里山鄉的樂野淨水場進水量達1300噸，比平常多500噸，可以緩解奮起湖地區的用水問題；另外，在阿里山地區的4座配水池進水量並不明顯，不過，目前還是在供水無虞狀態。

依據經濟部南區水資源局統計資料，截至今天上午10時，仁義潭有效蓄水容量為26.17%，有效蓄水量為650萬噸；蘭潭有效蓄水容量為33.12%，有效蓄水量為306萬噸。

自來水公司第五區管理處表示，嘉義地區3月1日起減壓供水，嘉義每日用水量30萬噸，透過雲林湖山水庫及台南曾文、烏山頭水庫支援，嘉義蘭潭、仁義潭水庫每日出水量不到10萬噸，並持續管控出水，至5月底供水無虞。（編輯：陳仁華）1120326