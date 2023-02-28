因應清明掃墓車潮 國道疏導措施3/18起實施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北28日電）因應清明連假掃墓車潮，交通部高速公路局今天表示，從清明節連假前1、2週的週休，也就是3月18日起實施國道疏導措施，屆時採單一費率再7折收費，希望能夠分流掃墓車潮。

高公局發布新聞稿表示，今年清明連假是4月1日至5日，共計5天，預計交通量為110到124mvk（百萬車公里），其中首日南向可達73mvk，為平日的1.6倍，接近歷史最大量。

高公局指出，研判清明節連續假期以掃墓、返鄉及旅遊旅次為主，假期首2日以南向車流為主，末3日以北向車流為主。

高公局同時公布清明連假的國道疏導措施，為鼓勵民眾提前1、2週休假日掃墓，疏導措施包括清明節連假前1、2週休（3月18日、19日及26日），採單一費率再7折收費等。

清明連假期間的疏導措施則包含，4月1日清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口（因應國1西螺穿越橋改建工程）；凌晨0時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

4月2日清晨5時至中午12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

4月3日至4日，每日中午12時至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高乘載管制方面，3月19日下午3時至晚間8時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口匝道高乘載管制；4月1日上午6時至中午12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道南向入口匝道；4月2日至5日，每日下午1時至晚間6時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道（結束時間視交通狀況機動調整）。

高公局說，4月1日至5日採單一收費，但每天凌晨0時至清晨5時國道全線暫停收費。此外，也將增加開放路肩路段與時段、視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整等。（編輯：管中維）1120228