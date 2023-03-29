中部以北30日起連4天防雨 估清明節再迎鋒面

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氣象局表示，30日鋒面通過及東北季風稍增強，降雨範圍最廣，中部以北有雨。圖為民眾撐傘走在台北市南港區街頭。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北29日電）氣象局今天表示，明天鋒面通過及東北季風稍增強，降雨範圍最廣，中部以北有雨；3月31日至4月2日雖然也有降雨，雨區、強度都較縮減；4月3、4日水氣減少，預估4月5日清明節又有鋒面接近。

中央氣象局預報員廖經翔告訴中央社記者，明天鋒面通過及東北季風稍增強，北部、宜蘭短暫陣雨、降雨，中部、花東有局部短暫陣雨，南部以多雲為主；由於鋒面移動速度快，因此雖然降雨範圍較大，但目前預估不到大雨的程度。

廖經翔指出，31日至4月2日是華南雲雨區東移，會有一波波水氣移入，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區有零星短暫陣雨，整體來說降雨範圍、強度仍較明天來得少。

廖經翔指出，4月3、4日環境轉為偏東南風，鋒面在台灣偏北的位置，水氣減少，僅東半部有局部短暫陣雨，午後中部以北山區有局部短暫陣雨；目前觀察這幾波水氣對於南部地區水情幫助不大，南部主要為多雲、偏悶熱。

廖經翔說，預估4月5日有鋒面接近，北部、宜蘭再轉為有短暫陣雨的天氣，中部、花東地區也轉為有局部短暫陣雨；但後期預測變化大，需再觀察。

氣溫方面，廖經翔指出，明天北部氣溫約攝氏17至20度，31日至4月2日會持續回溫，低溫變化不大，高溫可達26度左右；4月3、4日偏東南風影響，回溫較明顯，高溫可達27、28度，但4月5日鋒面接近，則會再略降至24、25度。

廖經翔說，至於中南部的溫度則變化不大，中部在4月4日前大致上都是18至28度、南部為20至32度，其中在4月3、4日南部高溫更上看34度。

廖經翔提醒，明天清晨西半部地區易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：陳政偉）1120329