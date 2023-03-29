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吳德榮：30日中部以北防陣雨 清明連假晴雨交替

2023/3/29 08:28（3/29 09:00 更新）
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圖為台北市南港區民眾用衣服遮雨。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北29日電）氣象專家吳德榮表示，今晚、明天中部以北及東半部有局部陣雨；清明連假期間，晴雨交替，4月1日、2日中部以北及東半部有局部短暫陣雨，4月3日、4日各地多雲時晴，4月5日可能又有鋒面影響。

中央氣象局今天發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天蘭嶼有局部大雨發生。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天相對空檔，各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨，氣溫明顯回升，北舒適、南微熱，早晚涼；今晚鋒面雨帶接近，雲量增多，北台灣降雨機會逐漸提高。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天鋒面雨帶抵達，中部以北及東半部有局部陣雨，各地氣溫稍降；31日白天短暫空檔，各地轉為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨，氣溫回升。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，清明連假晴雨交替，4月1日、2日華南有鬆散雲系移入，中部以北及東半部有局部短暫陣雨；4月3日、4日各地多雲時晴，午後山區偶有局部短暫降雨，氣溫明顯回升，白天暖熱早晚涼。

吳德榮提到，4月5日鋒面雨帶移入，中部以北及東半部轉有局部陣雨；不過，模式模擬愈近末期，「不確定性」愈大，且各國模擬皆不一致，待持續觀察模式的調整。（編輯：陳仁華）1120329

#吳德榮
#東半部
#中央氣象局
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