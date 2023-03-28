吳德榮：30日鋒面影響 中部以北防雷雨

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（中央社記者張雄風台北28日電）氣象專家吳德榮今天表示，30日鋒面影響，中部以北有陣雨或雷雨，局部地區有較大雨勢；清明連假期間，4月1、2日中部以北有短暫雨；4月3、4日各地又轉為多雲時晴。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天雲系逐漸東移，北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部局部短暫雨後轉多雲時晴；北台灣偏涼微冷、其他地區亦早晚亦稍涼。

吳德榮說，明天相對空檔，各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨，氣溫明顯回升。

吳德榮表示，30日鋒面雨帶抵達，中部以北轉為有陣雨或雷雨，局部地區有較大雨勢，南部降雨較零星；31日白天有短暫空檔，各地轉為多雲時晴，氣溫回升。

吳德榮指出，4月1、2日華南又有鬆散水氣東移，中部以北有局部短暫雨；4月3、4日各地多雲時晴，氣溫回升。不過，模式模擬愈近末期，不確定性愈大，且各國模擬皆不一致，應持續觀察模式調整。（編輯：郭諭儒）1120328