中南部山區、北東局部雨 北涼南暖南北溫差大

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（中央社台北28日電）氣象局表示，今天清晨受華南雲雨區東移影響，中部以北及東半部有短暫陣雨，其他地區也有零星降雨，白天之後水氣離開，降雨減少，剩下北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區轉為多雲天氣。

中央氣象局指出，東北季風持續影響，各地早晚天氣較涼，中部以北及東北部低溫攝氏15、16度，其他地方17到20度，白天桃園以北及宜蘭高溫18、19度，整天有涼意，竹苗及花蓮約22、23度，其他地區可升到25至28度；南北溫差大，南來北往請留意溫度變化。

東北風偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風，海邊活動請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天受東北季風影響，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，中部以南空品區位於下風處，污染物稍易累積。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏局部地區短時間達「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1120328