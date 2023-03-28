更多編輯台推薦新聞：
中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數
文化

文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙
文化

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣2/300
首頁 / 生活

中南部山區、北東局部雨 北涼南暖南北溫差大

2023/3/28 07:59（3/28 08:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）氣象局表示，今天清晨受華南雲雨區東移影響，中部以北及東半部有短暫陣雨，其他地區也有零星降雨，白天之後水氣離開，降雨減少，剩下北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區轉為多雲天氣。

中央氣象局指出，東北季風持續影響，各地早晚天氣較涼，中部以北及東北部低溫攝氏15、16度，其他地方17到20度，白天桃園以北及宜蘭高溫18、19度，整天有涼意，竹苗及花蓮約22、23度，其他地區可升到25至28度；南北溫差大，南來北往請留意溫度變化。

東北風偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風，海邊活動請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天受東北季風影響，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，中部以南空品區位於下風處，污染物稍易累積。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏局部地區短時間達「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1120328

#竹苗
#氣象局
#環保署
延伸閱讀
吳德榮：30日鋒面影響 中部以北防雷雨
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
本週2波水氣報到 對南台灣集水區難有助益