清明連假掃墓新北推接駁車 易塞路段、高乘載資訊一次看

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（中央社記者高華謙新北23日電）清明連假將至，各墓區陸續出現掃墓車潮，新北交通局今天說，五股區成泰路與孝義路口等路段易壅塞，民眾可提早出發，另國道與各公墓主要路口都有管制措施，建議民眾搭接駁車。

新北市政府交通局發布新聞稿表示，新北各墓區已出現掃墓車潮，尤其五股區成泰路與孝義路口、中和區興南路2段及三芝區101線北新路都是易壅塞路段，民眾可提前出發或在平日前往，避開車潮。

另外，清明連假期間，通往各公墓主要路口都會管制車輛進出，民眾可多利用大眾運輸工具轉搭接駁車。至於墓園交通管制、接駁車路線、發車時間、停靠站及墓區周邊停車資訊，可透過「2023新北市清明服務網」查詢。

國道管制部分，4月1日至4月5日通行費皆採單一費率，並於凌晨0時至5時暫停收費；國5石碇及坪林南向入口在4月1日凌晨0時至中午12時、4月2日凌晨5時至中午12時匝道封閉，建議往宜蘭方向用路人改走台9線；國1內湖至頭份、國3木柵至香山南向入口4月1日及4月2日凌晨6時至中午12時實施高乘載管制，用路人出發前可利用1968網站或APP查詢最新國道路況。

交通局指出，交通部公路總局在清明連假期間提供全國87條國道客運可享平日優惠價或原票價85折優惠、全國48條台灣好行路線使用電子票證可享半價優惠，如果使用電子票證搭乘國道客運路線、台鐵或高鐵後，10小時內轉乘在地客運路線，享在地客運一段票或基本里程免費優惠，出遊及返鄉民眾可多加利用。

交通局再次提醒掃墓及出遊民眾，可先查詢市區道路及風景區易壅塞路段及時段，避免塞車，並多加使用接駁車及大眾運輸工具，或利用「新北市線上追思祭拜系統」遙祭先人。（編輯：方沛清）1120323

（新北交通局提供）

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