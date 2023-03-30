4/2前水氣較多 中部以北、東半部有短暫雨

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（中央社記者張雄風台北30日電）氣象局今天表示，預估4月2日之前仍會有華南雲雨區移入，水氣最多的時間是4月1日，東半部、中部以北平地有短暫雨，但對於南部水情幫助不大；預計4月3、4日天氣好轉，高溫上看攝氏33度。

中央氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，4月2日之前都有華南雲雨區一波波東移，東半部、中部以北山區有降雨機會，若水氣較多的情況下，中部以北平地也可能會有零星降雨。

葉致均進一步說明，目前預估4月1日水氣最多，降雨機會較高，但4月2日起水氣就會明顯減少；然而就算在水氣偏多的情況下，仍然較難對南部水庫集水區能有挹注，可能還是要等到梅雨季才會好轉。

葉致均提到，4月3、4日天氣好轉，風向轉為東風至東南風，僅迎風面東半部，午後中部以北山區會有短暫雨，各地氣溫也會回升。

葉致均說，預估4月5、6日會有鋒面接近，北部、宜蘭轉有雨，中部、花東地區則是局部短暫雨；然而目前鋒面接近的時間還有不確定性，實際降雨的範圍也需要再觀察。

氣溫方面，葉致均表示，4月1日之前變化不大，北台灣高溫約22、24度，中南部則是26、30度；中部以北低溫約17、18度，南部約19至21度。

葉致均指出，4月3、4日氣溫回升，西半部高溫可以來到28至33度，東半部也約26、27度，各地低溫則約在20度上下。（編輯：陳政偉）1120330