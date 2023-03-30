清明連假多良火車站整修未開放 台東聯外3省道交管

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清明節5天連假，公路總局對台東主要聯外道路南迴、海岸、花東縱谷3省道採取局部管制，而南迴公路知名景點多良火車站尚在整修未開放。（取自台東縣政府即時影像）中央社記者盧太城台東傳真 112年3月30日

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（中央社記者盧太城台東縣30日電）清明節5天連假，公路總局對台東主要聯外道路南迴、海岸、花東縱谷3省道採取局部管制，而南迴公路知名景點多良火車站，目前尚在整修，並未開放。

公路總局第三區養護工程處公告，因應清明節連續假期交通量，自4月1日至4月5日實施交通疏運計畫。

三工處表示，預估4月1至4日為旅遊及掃墓高峰，4月5日為收假高峰，第三區養護工程處對台9線南迴公路金崙風景區、多良火車站，台東縱谷的初鹿牧場、金城武樹附近、關山街道，以及台11線東海岸的水往上流、三仙台、八仙洞等易壅塞路段，規劃替代路線或採管制作為。

三工處指出，民眾行駛替代路線時可遵循設置於轉向路口前之螢光黃綠色指引標誌及資訊可變標誌指示，避開較壅塞路段，前往目的地。

台東縣政府於連續假期將在台11線杉原灣舉辦東浪2023嘉年華活動，已協調規劃鄰近東部海岸富岡地質公園、加路蘭休憩區及馬亨亨大道等地停車場，採大眾運具接駁方式進出活動場地。

台東縣太麻里鄉長王重仁今天接受中央社記者電話訪問表示，南迴公路知名景點多良火車站，目前尚在整修未開放。（編輯：陳仁華）1120330